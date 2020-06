¿Quién es Michele Morrone, el protagonista de la polémica película erótica 365 DNI?

365 DNI es la cinta que se encuentra en Netflix y ha levantado la polémica por su alto grado de contenido sexual y el intento de romanticismo del síndrome de Estocolmo.

La película polaca, dirigida por Barbara Białowąs y protagonizada por AnnaMaria Sieklucka y Michele Morrone, se colocó rápidamente en tendencia, ya que para muchos fue como la nueva versión de Cincuenta sombras de Grey, producción hollywoodense que se ganó miles de críticas negativas.

365 DNI: ¿Quién es Michele Morrone, el protagonista de la polémica película erótica de Netflix? Foto: Instagram

La historia trata sobre la obsesión de Massimo con Laura, una joven de quien no sabía nada, pero los recuerdos de su rostro la acompañaron por años. El hombre de negocios, quien en realidad es un mafioso, secuestra a la mujer y la mantiene junto a él con el único objetivo de que ella se enamore de él en 365 días.

A raíz del estreno de la película erótica de Netflix, el nombre de Michele Morrone se empezó a escuchar por todos lados y los espectadores mostraron interés por la vida del actor.

¿Quién es Michele Morrone?

Es un actor italiano de 29 años. Nació el 3 de octubre de 1990 en Melegnano y mide 1.89 metros.

Estudió teatro, pero con el tiempo decidió incursionar en la industria cinematográfica obteniendo el papel del seductor y villano Massimo en 365 DNI.

Portada de 365 DNI. Foto: Netflix Instagram

No obstante, Michele Morrone también tuvo una inclinación por la música. Él es un cantante y guitarrista y hasta el momento ha lanzado su único trabajo discográfico titulado Dark Room, del que se desprenden temas como “Hard for me”, “Watch Me Burn” y “Feel It”. De hecho, esta última canción pertenece a la banda sonora de la reciente película.

“Aquí vamos. Me complace anunciar con todo mi corazón que la canción ‘Feel it’, banda sonora de la película 365 será cantada por mí”, escribió en su cuenta de Instagram el pasado 16 de enero acompañado de un extracto del clip.

Michele Morrone: de una dolorosa ruptura a ser el actor más buscado

Michele Morrone se casó en el 2016 con la diseñadora Rouba Saadeh, con quien tuvo dos hijos: Marcus y Brando. En el 2018 el italiano se divorció y esto lo llevó a sufrir una terrible depresión que lo hizo paralizar su carrera como actor y cantante. Incluso, en su lucha por la sanación y resignación se dedicó a la jardinería.

Michele Morrone se retiró por un tiempo de la actuación y música por depresión. Foto: Instagram.

¿Cuáles son las pasiones de Michele Morrone?

El artista italiano no solo tiene inclinación por la actuación y la música. A Michele le apasiona montar a caballo y los tatuajes, dibujos que se le pudo apreciar en las escenas más explicitas de 365 DNI.

En cuanto a redes sociales, Michele Morrone tiene 3.5 millones de seguidores, 428 seguidos y 468 publicaciones en Instagram. Él se unió el 20 de agosto de 2015.

Michele Morrone tiene una fascinación por los tatuajes. Foto: Instagram

¿Habrá una segunda parte de 365 DNI?

Cabe mencionar que la cinta 365 DNI se estrenó el pasado mes de febrero en Polonia y con el paso del tiempo se convirtió en todo un furor en diferentes países de América Latina y Estados Unidos.

Pertenece a la trilogía de libros que la completan Este día y Otros 365 días. Hasta el momento no se ha confirmado la continuación de una segunda parte en cuanto a la producción.

Michele Morrone es un actor italiano de 29 años y tiene dos hijos. Foto: Instagram

¿Quién interpreta a Laura?

Anna Maria Sieklucka da vida a Laura en la cinta erótica. En la historia, la actriz, quien en la actualidad tiene 28 años, es una directora de eventos, quien en un viaje por su cumpleaños es secuestrada por unos hombres que trabajan para Massimo.

Anna Maria Sieklucka es Laura. Foto: Instagram

