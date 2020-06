Mathías Brivio volvió a la pantalla chica, esta vez, como co-conductor de Yo Soy ‘Grandes Batallas’ junto a Christian Rivero.

Su regreso permitió que se reencontrara con Johanna San Miguel, quien no dudó en aplaudir y gritar de la emoción por volver a ver a Brivio y estar juntos en un nuevo programa.

Cabe recalcar que Mathías será el conductor de Yo Soy 'Grandes Batallas' los días sábados, mientras que Christian Rivero se encargará de la gala de lunes a viernes.

Christian Rivero presentando a Mathías Brivio. Foto: captura

“Muy emocionado de estar acá”, señaló el exconductor de La Máscara, quien también recalcó el interés que tenía por descubrir quién será el cuarto jurado, pero antes se presentó a los tres que continúan desempeñando esa labor.

“¡Johanna San Miguel! ¡Chata estamos juntos!” así presentó Mathías a su excompañera de conducción en Esto es Guerra, mientras Johanna mantenía una sonrisa evidente al observarlo.

El ahora conductor resaltó el estar juntos en esta nueva experiencia para él. “Tu tienes un tiempo más que yo (en Yo Soy) entrando a este programa que es tan lindo, de verdad me encanta compartir contigo esta experiencia”, destacó.

“A mí me ha encantado verte bailar porque tu sensualidad traspasa las pantallas”, señaló Johanna mientras Mathías volvía a bailar en su sitio.

Johanna San Miguel al ver a Mathías Brivio. Foto: captura

Recordemos que él tuvo emotivas palabras al término del programa La Máscara, emitido hasta el 6 de junio para dar pase en su horario a Yo Soy ‘Grandes Batallas’.

“Para terminar, quiero agradecer a todos. Gracias a este canal, a Latina, por haber confiado en mí para este proyecto. La verdad, me siento en casa, me siento en familia en este canal, feliz de estar acá. Me siento contento de haber tomado la decisión que tomé”, recalcó evidentemente emocionado.

