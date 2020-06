Susan Ochoa, al igual que muchos peruanos, se encuentra acatando la medida del aislamiento social obligatorio que indicó el Gobierno para frenar la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, la ganadora del Festival de Viña del Mar hizo un llamado a Martín Vizcarra para que no se olvide de aquellas personas de bajos recursos y que piense en los niños que no tienen las herramientas para tomar las clases virtuales.

Susan Ochoa. Foto: Archivo

“Hay muchos niños que necesitan bastante ayuda. Por eso la gente debe valorar lo que tiene, sobre todo la vida y el aire que respiramos. Esto tiene que pasar en algún momento”, expresó la cantante en una entrevista para en diario Ojo.

“Muchos niños necesitan la ayuda, parece que el Gobierno no ha volteado a verlos o se han tardado en mirarlos. Ellos tienen todas las ganas de salir adelante pero tienen muchas limitaciones, como el no tener un televisor. No saben lo que es un programa de televisión y menos una tablet. No tienen un pan que comer y luchan para salir adelante”, agregó la intérprete.

Por otro lado, Susan Ochoa , al ver las necesidades a las que está expuesta mucha gente a causa de la pandemia de la COVID-19, mencionó que entiende a quienes han salido a las calles para buscar un sustento económico.

“No es que sean irresponsables, pero tienen una familia a quien mantener. Se buscan un plato de comida para poder sobrevivir y seguir adelante. Tenemos muchos niños con enfermedades que merecen tener la ayuda”, finalizó.

