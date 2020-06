Sin tetas no hay paraíso es una telenovela basada en el libro del escritor y periodista Gustavo Bolívar, realizada por la cadena Caracol Televisión en 2006. La producción colombiana narra las peripecias de Catalina Santana, una adolescente que vive en el barrio humilde de Pereira, que se sumergirá en el mundo de la prostitución y el narcotráfico para conseguir el cuerpo y la vida que siempre anheló, con ayuda de su amiga Yésica ‘La Diabla’.

La serie dirigida por el productor y director Luis Alberto Restrepo batió récord de audiencia en su país de origen, por lo que Caracol Televisión Internacional decidió vender los derechos del formato y emisión a la cadena española Telecinco, donde posteriormente se realizó un remake con el mismo nombre. La cadena de televisión Telemundo también tuvo su propia versión titulada Sin senos no hay paraíso, la cual también conquistó al público.

Han pasado 14 años desde el estreno de la versión original de Sin tetas no hay paraíso. ¿Qué pasó con la vida de los protagonistas de la exitosa teleserie colombiana?

María Adelaida Puerta

La actriz colombiana María Adelaida Puerta interpretó a la protagonista Catalina Santana, a sus 24 años saltó a la fama gracias a su recordado papel. “Cuando lo leí me causó mucho dolor. Me dolió saber que este tipo de situaciones les ocurrían a niñas tan jóvenes que deciden dejar de estudiar por buscar plata fácil, pero pagando un precio muy alto”, declaró la actriz al ser consultada por su personaje en Sin tetas no hay paraíso.

María Adelaida Puerta interpretó a Catalina Santana | Foto: Difusión

Puerta tiene ahora 38 años y ha participado en otras exitosas producciones como El capo, Las profesionales, Montecristo, La mariposa, entre otras. En 2015 se alejó de la televisión de su país para buscar nuevas oportunidades en México, explicando que quería contar otro tipo de historias con su trabajo actoral.

“Me seguían ofreciendo papeles asociados al narcotráfico y siento que hice mi trilogía con esos personajes... estuve como prepago, sicaria y lavadora de dinero”, señaló la actriz, de acuerdo al medio La FM. “Yo quería contar otras historias porque de verdad me gustan esos personajes que me muevan las entrañas y que me den ganas de hablar de eso”, agregó.

Sandra Beltrán

La actriz Sandra Beltrán nació en Bucaramanga, Santander, Colombia, donde desarrolló su carrera siendo imagen de la marca Johnson & Johnson y posteriormente participó en las telenovelas Pecados Capitales y La mujer en el espejo. Sin embargo, su rol más recordado es el de la frívola Yésica o ‘La Diabla’ en Sin Tetas no hay paraíso, donde su personaje se encargaba de contactar a jóvenes mujeres con poderosos narcotraficantes.

Sandra Beltrán interpretó a Yésica o “La Diabla”

Actualmente, Sandra Beltrán tiene 45 años y continúa dedicándose a la actuación.

Marlon Moreno

El actor Marlon Moreno dio vida a Aurelio Jaramillo, mejor conocido como ‘El titi’, uno de los más grandes narcotraficantes de Colombia, en la teleserie Sin tetas no hay paraíso. Entre otros papeles importantes que logró, se encuentra el de Pedro Pablo León Jaramillo en la serie El capo.

El actor Marlon Moreno dio vida a Aurelio Jaramillo, mejor conocido como “El titi” | Foto: Difusión

En 2014 se trasladó a Estados Unidos para continuar con su carrera actoral, donde luchó por hacerse de un nombre, pues quiso alejarse del estigma de las denominadas ‘narconovelas’.

Nikolás Rincón

El actor, cantante y modelo colombiano Nikolás Rincón encarnó a Albeiro Manríque, el novio de Catalina Santana, que termina enamorándose de su suegra tras las constantes idas y venidas de la ambiciosa joven. Luego de su rol en la producción de Caracol Televisión, participó en Sobregiro de amor, ¿Quién amará a María?, Los caballeros las prefieren brutas, A mano limpia, Alias el mexicano, entre otras.

Nikolás Rincón encarnó a Albeiro Manríque | Foto: Difusión

Fue en 2014 cuando la fama de Nikolás Rincón experimenta un relanzamiento con su personaje de Ernesto ‘Chopín’ Ramírez, en la serie Cumbia Ninja.