Samahara Lobatón es acusada de incumplir con premios en sorteo

Samahara Lobatón sigue sorprendiendo a todos sus seguidores, pero esta vez fue por una acusación que hicieron en su contra, donde aseguran que la hija de Melissa Klug no entregó un premio que había ofrecido en un sorteo de sus redes sociales.

Una de sus seguidoras señaló que se sintió estafada por la hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’ y evidenció su molestia, a través de su cuenta de Instagram.

Acusación en contra de Samahara Lobatón Foto: captura de Instagram

“Samahara Lobatón realizó un sorteo donde el premio era un vale de 400 soles. Solo recibí el premio de la última página mencionada, ya que la otra marca me dejaba en visto. He visto que Samahara está realizando otro sorteo. Para que no se dejen engañar, fácil reciben la mitad del premio o tal vez nada”, se lee en el mensaje de la internauta.

Tras estas lamentables acusaciones, Samahara Lobatón no dudó en defenderse y aclarar lo sucedido. En sus historias de Instagram, compartió un video donde explica por qué no pudo cumplir con entregar el premio que ofreció en el sorteo.

“Quiero hablar sobre una chica que ha hecho una denuncia que no recibió el premio de uno de los sorteos, y fue porque una marca nunca le envió lo acordado”, se escucha al inicio del clip.

“Yo cuando publico la ganadora de cada sorteo es para que se comunique cada una con la marca, para que no haya problemas en el envío del obsequio. Yo jamás había visto el mensaje de esa chica, no es mi culpa que la marca no haya cumplido, es culpa de la marca en sí y yo no tengo nada que ver”, expresó la hija de Abel Lobatón.

