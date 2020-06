Magaly Medina decidió cortar el informe sobre los días de Aída Martínez en cuarentena. La exconductora de televisión pidió disculpas por imágenes ‘subidas de tono’ que se mostró en su programa.

El reportaje titulado ‘La cocina de Aída’ se interrumpió cuando la modelo mostró un jabón en forma de miembro viril en su baño y para lavarse las manos simuló una masturbación, lo que hizo que la presentadora no emita más el video. Además, se observó un vibrador.

La popular Urraca aseguró que no había revisado las imágenes porque confió en que su equipo haría un buen trabajo. “Mil disculpas al público por las escenas subidas de tono que acabamos de transmitir. Ha sido, y lo digo como directora periodística de este programa, mi error porque es una nota que no la vi, no se me enseñó”, expresó Magaly Medina a los televidentes.

Pidió disculpas en repetidas ocasiones. “Lo siento muchísimo por las groserías. Hay formas de poner las cosas. Eso lo arreglaremos internamente, pero mil disculpas por lo que han tenido que ver”, concluyó la conductora de televisión.

Cabe destacar que el informe se realizó luego de que las modelos Xoana González y Aída Martínez se unieran para hacer shows por vía Zoom.

Magaly Medina responde al grupo ‘Beba Army’

No teme a sus detractores. La conductora de Magaly TV, la firme respondió al grupo de jugadores de videojuegos llamado ‘Beba Army’. “Ya tengo número nuevo ¡GAAAAAA!”, mencionó entre risas.

