Jossmery Toledo pronunció su malestar por sus videos y fotos íntimas difundidos en redes sociales.

La modelo ha denunciado a su expareja, un miembro de la Policía Nacional del Perú de haber filtrado estas imágenes.

“El responsable es una expareja de hace cuatro años, quien es miembro de la institución policial. Es un mal hombre, no mereces llevar el nombre de una gloriosa institución, yo sé que Dios y la justicia divina harán lo correcto”, escribió Jossmery Toledo en Instagram.

Toledo también agradeció a sus amigos y a su actual pareja, el futbolista Jean Deza, por el apoyo brindado en este momento difícil de su vida debido a la vulnerabilidad de su intimidad.

“Agradezco a las personas que me están apoyando en este momento. Esto no me derrumbará, seguiré con mi rutina de ejercicios, seguiré siendo yo misma, este problema me hará más fuerte”, indicó la influencer.

En horas de la mañana se reportó que los administradores de la página de Facebook “Soltero Codiciado" hicieron una publicación de carácter machista sobre la modelo en donde se la comparaba con Lucero Sánchez, ex Miss Chimbote.

“Ella sí no tiene nada de granos... está limpio”, escribieron junto a una foto de Jossmery.

Inmediatamente, la publicación tuvo comentarios que afirmaban tener también videos íntimos de Jossmery Toledo. Algunos incluso publicaron enlaces de acceso.