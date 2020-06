¡Se lo dijo! Giuseppe Benigni sorprendió a más de uno al hacerle un curioso comentario a Michelle Soifer. La pareja estuvo invitada en el segmento ‘Las esferas verdad’ de Estás en todas, donde respondieron una serie de preguntas.

Dentro de estas interrogantes, la chica reality tuvo que responder sobre cuál fue su peor ‘roche’.

“Yo he tenido demasiadas vergüenzas en mi vida. En El artista del año, en la última temporada con Gisela, estoy ensayando y en un movimiento sexy de pelos, mis extensiones volaron. Se me salió todo el moño", contó Soifer.

Sin embargo, no esperó que su novio interviniera y agregara un comentario a su divertida respuesta.

“También tienes otro ‘roche’ que no lo has dicho. Tu otro ‘roche’ que tienes, es tu ex”, expresó Benigni, dejando boquiabiertos a todos. “¿'Roche' qué significa, vergüenza, no? Bueno, tu mayor vergüenza ha sido tu ex. Lo tenía que decir y se dijo, en algún momento", agregó.

Ese ‘ex’ al que se refiere Giuseppe es Kevin Blow, quedó confirmado cuando la integrante de Esto es guerra, en otra pregunta, respondió que su peor ex había sido él.

“Mi peor ex ha sido, obviamente, y no tiene competencia, Kevin Blow. Nunca los compararía (a sus ex) o los metería en un mismo saco. Cada uno ha tenido en su momento algo bueno, pero sí, las peores experiencias las he pasado con Kevin”, reveló Michelle Soifer.

