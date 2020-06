‘Choca’ Mandros sobre ataques a Sheyla Rojas: “Es un fenómeno que va estar en boca de la gente”

¡No se queda callado! Jaime ‘Choca’ Mandros se pronunció sobre las constantes críticas que recibe su compañera de conducción Sheyla Rojas por parte de Magaly Medina y del popular ‘Peluchín’.

El también productor de televisión considera que la popular ‘Shey Shey’ es un personaje mediático y por ello genera un aumento de rating a quienes hablan de ella.

Sheyla Rojas y Choca Mandros. Fuente: América TV

“Seamos sinceros, los que estamos en televisión y lo digo como productor, nos sirve hablar de ciertos personajes de la televisión porque nos funciona. Hablar de Sheyla te va a funcionar porque te va a generar algo para bien o para mal. Yo le digo a ella que el peso que tiene lo va a cargar bajo sus hombros siempre porque es uno de esos fenómenos televisivos que siempre va a estar en boca de la gente", explicó en una entrevista con el diario Ojo.

Sin embargo, mencionó que para la conductora de Estás en todas, es muy difícil lidiar con una situación donde es el blanco de burlas y comentarios negativos.

'Choca' Mandros Foto: captura de América TV.

“Es complicado, la televisión es un negocio y va a tener que vivir con ello. Lo que sí no comparto son los insultos que a veces llegan a ser bien despectivos, sobre todo cuando sale de las redes”, sostuvo.

Asimismo, ‘Choca’ Mandros indicó que no sabe si los constantes ataques que recibe Sheyla Rojas por parte de Rodrigo González, sea por envidia.

“No sé, no lo conozco. No lo he visto en televisión. A mí lo que me importa más es Sheyla y a ella siempre le he aconsejado que siga. Ya tenemos 6 años juntos en el programa y el mejor resultado es que te pueden decir muchas cosas. Pero ella sigue en TV hasta ahora digan lo que digan”, aseguró.

