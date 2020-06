¡De vuelta! A pesar de que hace unas semanas, tras sus salida de Latina, Nicola Porcella aseguró que no tenía pensado volver a la televisión, este lunes 15 de junio regresará a la pantalla chica, pero a nivel internacional. El popular ‘Capi’ será presentado como el nuevo jale de “Guerreros 2020” de Televisa en México.

“Nicola se incorpora con nosotros, viaja el sábado (mañana) para incorporarse al formato que es éxito en Perú, llegará en un vuelo de avión que se ha conseguido. A su llegada pasará los exámenes, prueba de COVID-19 y todos los protocolos de seguridad, estará presente el lunes en el debut de Guerreros 2020”, aseguró la productora mexicana Magda Rodríguez para El Popular.

Nicola Porcella. Foto: Instagram

Como se sabe, debido a la pandemia está prohibida la salida de vuelos, es por ello que Porcella saldrá del país por vía terrestre, según comentó la productora del reality.

“Nosotros lo que estamos haciendo es que está saliendo por carretera (del país), no sé más al trámite. Él lo consiguió y mañana (sábado) estará en México (sic)”, indicó.

Asimismo, contó que Nicola Porcella se contactó con ella desde hace un tiempo; sin embargo, por la pandemia todo quedó en stand by. También reveló que gusta mucho del modelo peruano y cree en que tiene la capacidad de encantar en la televisión.

Nicola Porcella Foto: Instagram

“Tenemos un tiempo hablando, a mí me gusta Nicola y lo estaba siguiendo, lo vi conduciendo un formato similar de amor (Todo por amor en Latina). Me gustó mucho él, sé que es querido en Perú y si gustó allá acá también puede abrirse camino. ¿Si es polémico?, a mí encanta, me parece un tío muy franco y finalmente creo que la gente cuando es muy verdadera, puede tener críticas, pero esa es la gente que trasciende y tiene la capacidad de sacar su verdad en la televisión”, explicó.

Finalmente, contó que la expareja de Angie Arizaga va contratado y que formará parte del equipo de las Cobras.

“El viene contratado, puede ser un rival muy frontal para Memo Corral (competidor mexicano) que es capitán de los leones. Estará en los cobras y será un suceso único. Tendremos a dos peruanos, también esta Guty Carrera que es un chico guapo y competitivo, estoy feliz de trabajar con dos peruanos”, mencionó.

