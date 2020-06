Magaly cuestiona legalidad de Nicola Porcella al salir del país en plena cuarentena

Magaly Medina criticó a Nicola Porcella al enterarse que dejará el país, en pleno estado de emergencia, para participar de la versión mexicana de Esto es guerra. La figura de ATV cuestionó qué privilegios tiene el modelo para que le hayan dado el permiso de viajar al extranjero.

Según revela la conductora, quien trató de que la Cancillería le diera una respuesta, este trámite lo ven desde el país mexicano. “Hemos consultado a la Cancillería y nos dijo que eso lo veía la embajada de México", sostuvo.

Nicola Porcella será parte de “Guerreros 2020″, versión mexicana de EEG. Foto: composición

"Nos han peloteado de un lado a otro para averiguar quién le puede dar, a alguien que no es nacionalizado mexicano, cómo es que va a salir de este país”, añadió la presentadora de farándula.

Así también, hizo un llamado de atención a las autoridades porque existen muchas personas varadas en el extranjero que quieren regresar a su país de origen.

Magaly Medina

“¿Sólo porque le acaban de dar, en Televisa, un contrato de trabajo?¿Así de rápido? Y por qué así de rápido no le consiguen vuelos humanitarios a tantos jóvenes del Work and Travel y que han gastado sus últimos céntimos que hasta ahora no pueden regresar”, expresó.

“Con la reputación que tiene Nicola Porcella, que ningún programa lo quiere, ahora sí le dieron la puerta de escape, se le apareció la virgen de Guadalupe para darle un avión a México”, añadió Magaly Medina.

“La inmovilidad es para todos. él no tiene corona ¿o sí? Esa es la pregunta que queda en el aire”, sentenció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.