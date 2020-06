El cantante Nesty realizó una entrevista virtual con En boca de todos y comentó sobre su carrera musical, sus colaboraciones y sobre su día a día durante la actual pandemia de coronavirus.

Sin embargo, los conductores del programa se mostraron muy interesados en saber cuál era el estado de su amistad con Amy Gutiérrez, quien protagonizó una fuerte discusión con su actual pareja Mayra Goñi semanas atrás.

“No pasó nada, creo que yo siempre fui muy claro. Mayra cada vez que declaraba siempre dijo que no había ningún tipo de problema. Pienso que fue algo más mediático, de los fans”, indicó el intérprete cubano.

Nesty dejó en claro que las discusiones se fueron agravando por el interés mediático. “Fue un chisme, obviamente fuimos muy claros nosotros. Fue un malentendido, todo quedó ahí y nunca ha existido un problema entre nosotros”, aseguró.

¿Por qué discutieron Nesty y Amy G?

Mayra Goñi, actual pareja del cantante, reveló que a principios de mayo la salsera realizó un desafortunado comentario durante su participación en el programa El dúo perfecto, show donde Nesty y Amy G conformaron un dueto.

La joven actriz confesó que la declaración de la artista la decepcionó y ocasionó que su amistad se debilite.

Mayra Goñi rompe su amistad con Amy G

“Fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó”, expresó al diario Trome.

