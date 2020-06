¡No pierde la chispa! Miguel Barraza hace unos meses se sometió a una intervención quirúrgica tras ser diagnosticado con cáncer de próstata. En la edición del jueves 11 de junio de Magaly TV, la firme, se presentó un informe donde el cómico aparece recuperado y con el mejor sentido del humor que lo caracteriza.

“Cuando uno está con la diabetes, siempre está con el carácter un poco triste, decaído, melancólico, pero no, hay que superar hermano. Fui a que me vean ( por el cáncer de próstata), pero no estaba avanzado porque dicen que en la próstata, el cáncer no avanza tan rápido”, contó el humorista para las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, el popular ‘Chato’ Barraza mencionó que se encuentra bien pese a que ha superado tres derrames cerebrales. Sin embargo, debido a la cuarentena ha sentido la ausencia de su público.

“Uno está acostumbrado al calor del público, al aplauso. Uno se siente vacío. Digo, no estoy haciendo reír a nadie, porque los aplausos te levantan, te alegran”, sostuvo.

Por otro lado, a pesar de que la medida del aislamiento social obligatorio no permite que realice sus inolvidables presentaciones, el también conocido como ‘Miguelito’ Barraza se alista para un show virtual por el Día del Padre, acompañado de sus hijos.

“Me tienen (sus hijos) que ayudar porque ya yo he cumplido un deber que Dios me dio de hacer reír, pero no voy a hacer reír toda la vida solo”, aseguró el actor cómico.

