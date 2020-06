Mayra Couto: “Estoy orgullosa de mí”

Redacción Fama

“Cerré mi Instagram porque nadie me calla”, escribió Mayra Couto en su nueva cuenta (@mayracoutoactriz), luego de haber sufrido el ‘ataque’ de un grupo de cibernautas por haber denunciado públicamente al actor Andrés Wiese. En sus estados de la red social, la intérprete reportó decenas de cuentas falsas creadas con su nombre.

Después de que la denuncia se convirtiera en tema tendencia, la actriz y comunicadora viene recibiendo comentarios e insultos de tipo machista en el ciberespacio. También, a través de Facebook, algunos de sus excompañeros de ‘Al fondo hay sitio’ salieron en defensa de Wiese sin darle el beneficio de la duda. “La Mayra de 21 años está orgullosa de la Mayra de 28 años. Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mí. ¡Abrazos!”, agregó Couto antes de cerrar su perfil de más de 400 mil seguidores.

¿Pero cómo atentan contra una cuenta en Instagram? Se trata de un grupo grande –en este caso, aficionados a los videojuegos– que tras ponerse de acuerdo censuran un perfil a través de numerosos reportes. Esto hace que Instagram cierre la cuenta en conflicto. La actriz expuso los mensajes que recibió de ellos, a los que llamó “grupo de machistas”.

“Es un asunto serio”

Lo que argumenta Mayra es que durante el tiempo que trabajó en ‘Al fondo hay sitio’ fue acosada en las grabaciones en más de una oportunidad por Andrés Wiese, quien fue su pareja en la ficción. Y, tras rechazarlo durante un viaje, el actor habría intentado “sabotear” su trabajo y la habría convertido en objeto de burlas.

En defensa de Wiese (hoy parte de una investigación del Ministerio Público por enviar fotos y videos a una menor), salieron Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman y el productor Efraín Aguilar, quien fue cuestionado por su comunicado. Sin embargo, otros miembros del equipo han mantenido cautela, ya que se trata de una denuncia que se suma a las graves estadísticas de violencia a la mujer.

“Queridos amantes del morbo, paso por aquí para recordarles que existe el WhatsApp y que para ustedes ‘morbocillos’ no es relevante lo que yo sienta o deje de sentir. Dejemos los egos de lado. Es un asunto serio tanto como este, pero seguro que esto no los excita tanto, ¿verdad?”, escribió Tatiana Astengo copiando el tuit de la Defensoría que señala que cada 3 horas y 20 minutos, una mujer, adolescente o niña desaparece en el Perú.

Por otro lado, el post de Lucho Cáceres parece ir directamente a los que tomaron una posición apresurada y desvirtuaron la acusación. “El hecho de que no hayas presenciado o no te des por enterado de algo no significa que no haya ocurrido, puede ser que sí, puede ser que no, pero no puedes aseverar que no. Vivimos épocas muy sensibles, momentos de cambio. En ese sentido, apresurarnos a emitir opiniones sobre temas que como sociedad nos aquejan endémicamente desde hace mucho tiempo, o tomar partido tempranamente, es demasiado arriesgado y puede resultar perjudicial no solo en lo personal sino en favor de una causa que tiene el legítimo derecho de reclamar”.

Magdyel Ugaz, amiga cercana de Mayra, prefirió emitir una declaración en general sobre los abusos y se solidarizó con su colega. “A medida que fui creciendo, entendía que para ser parte de esta sociedad tenía que normalizar muchas cosas que me hicieron daño y que hasta el día de hoy aparecen como fantasmas en mi vida. Trabajo día a día en mi sanación, y sé que tú también lo estás haciendo. Acá a la distancia estoy contigo, hermana”.

