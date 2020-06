Mayra Couto fue entrevistada por el periodista Bruno Bernal durante un ‘Live’ de Instagram. La actriz habló de su experiencia en la serie Al fondo hay sitio y de su personaje de ‘Grace’.

Tras la denuncia pública hacia Andrés Wiese, la recordada ‘Grace’ inhabilitó su cuenta oficial por ataques cibernéticos de inescrupulosas personas. No obstante, se creó otro alternativo para seguir manteniéndose en contacto.

Mayra Couto recibe respaldo en redes tras denunciar a Andrés Wiese por acoso sexual. Foto: composición La República.

En la charla con el comunicador, Mayra Couto mostró su descontento sobre el tratamiento del personaje que la llevó a la fama en la exitosa serie. Como se recuerda, durante 8 años interpretó a la joven González en la producción de América TV.

“Yo empecé Al Fondo Hay Sitio cuando tenía 17 años, salí del colegio en diciembre y en Enero ya estaba contratada ¿Volvería a ser a Grace? Sí”, dijo la actriz.

Así también, narró que le reclamó a Gigio Aranda, uno de los guionistas de Al fondo hay sitio, sobre cómo era ‘Grace’.

"Pero yo me comencé a dar cuenta de que no me gustó mi personaje, yo no me he dado cuenta desde que he salido de ahí que las mujeres recogían los platos, el normalizar esto es lo que yo encuentro negativo”, mencionó Mayra Couto.

Además, no le agradó que el personaje vaya en contra de la realidad de las mujeres. “Cuando sale embarazada se deja de hablar por completo de sus estudios (...) ahora porque soy mamá ¿no puedo estudiar? esa no es la realidad de las mujeres en el Perú, eso yo se lo dije a Gigio”, expresó la actriz.

La actriz reveló que le pidió cambios en su personaje al guionista porque lo consideraba machista. Foto: Mayra Couto Instagram

