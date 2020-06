Magaly Medina sigue siendo el centro mediático en las redes sociales tras sus polémicos comentarios sobre el aspecto físico de Edison Flores durante su programa de farándula.

La conductora hizo una comparación entre el futbolista y el actor Andrés Wiese. “Pero nuestro ‘Oreja’ que es feito, orejón. Es el antigalán. A un lado tienes a ‘Ricolás’, no solo con su guapura y su apellidazo, porque es Wiese, sino al ‘Orejita’, de origen humilde, feito, orejón. No es el típico galán. Entre el ‘Ricolás’ y ‘Orejitas’, ¿las mujeres qué eligen? ‘Ricolás’”, había dicho la figura de ATV entre risas.

Tras esto, el último jueves 11 de junio, la conductora de televisión negó haberse burlado del mediocampista de la Selección, ni mucho menos criticar su apariencia física.

No obstante, Magaly Medina recibió una serie de críticas en Twitter por haber presuntamente discriminado a Edison Flores en dicho discurso. Según un usuario, afirmó que la periodista resaltó el apellido de Wiese por tener más categoría que Flores.

Un usuario aseguró que la figura de ATV dejó entrever en su programa que el apellido “Flores es menos que Wiese”. Foto: Magaly Medina Instagram

“De lo que recuerdo, Magaly efectivamente resalta el apellido Wiese por ser considerado ‘un buen apellido’ en el país. No dijo literalmente que Flores es menos que Wiese. Porque también pudo decir que Andrés Wiese es un pobretón al lado de Flores y es verdad”, escribió el cibernauta.

Al respecto, Magaly Medina respondió el mensaje, aclarando que en ningún momento dijo tales palabras, ni siquiera entrever.

“Hay personas que siempre quieren poner en mi boca palabras que no he dicho. Yo me hago cargo de mis opiniones, no de lo que otros quieren escuchar”, redactó en Twitter.

Un usuario aseguró que la figura de ATV dejó entrever en su programa que el apellido "Flores es menos que Wiese".

