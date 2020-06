Kike Suero: denuncia por tocamientos indebidos contra cómico fue cambiada, según expareja

Geraldine Quezada, expareja del cómico Kike Suero, expuso ante las cámaras de Magaly TV, La Firme la modificación de la grave denuncia que le interpuso por tocamientos indebidos hacia su hija. Ahora, él es acusado por violencia familiar.

“Llevo mucho tiempo pidiendo ayuda en la Fiscalía, o simplemente tengo que esperar que termine la cuarentena para que mis hijas puedan pasar por cámaras Gesell”, señaló la mujer para el programa de Magaly Medina.

También narró cómo el actor, desde que se marchó del hogar, no se hace cargo de la manutención de sus hijas. Además, han tenido que dejar la vivienda donde residían en el distrito de Los Olivos por falta de dinero.

“Ya no puedo pagar el departamento sola y, como no aparece, tengo que buscar algo más rentable que se acople a mi bolsillo”, confirmó Quezada, agregando que desde que lo denunció no sabe más de él, y que no le ha dado “ni para un tarro de leche”.

Geraldine incluso se animó a contar los detalles de la última agresión sufrida por parte de Suero, en la larga lista de incidentes que le dejó su tóxica relación.

“Hay una señora acá a la vuelta que llamó a la Policía y dijo ‘Por favor, la señora está gritando’. Y en realidad me ardían los ojos porque me tiró agua con ají, en la madrugada”, confirmó.

La madre denunciante también confesó que sus niñas están mostrando comportamientos extraños a consecuencia de los actos de su padre. Afirma que ninguna le pregunta por él y hasta le dicen que no quieren verlo.

“A veces lo contrataban por 1.500 dólares y venía sin un sol”, confiesa Geraldine resumiendo la vida que eligió. Ahora ya no lo llama a Kike por su nombre.

Los desenfrenos con el alcohol por parte de Kike Suero, pese a las múltiples oportunidades que se le brindó en la televisión, terminaron por echar abajo su carrera artística en los medios y, sobretodo, por hacerle acreedor del menosprecio de su propia familia.

