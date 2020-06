Jossmery Toledo visita a Jean Deza sin pase vehicular y responde cómo se transporta

Jossmery Toledo hizo público su romance con Jean Deza, por lo que se han originado varias interrogantes entorno a cómo se establecieron como pareja.

Las cámaras de Magaly TV, la firme abordaron a la exsuboficial a la salida de su auto; allí el reportero le preguntó cómo hace para trasladarse hasta la casa del futbolista de Alianza Lima sin un pase vehicular.

Esto en referencia a que el programa de Magaly Medina difundió imágenes de la gran sorpresa que le hizo la expolicía a su nuevo novio en plena vía pública.

“Pero hay imágenes de tu auto en la casa de Jean, ¿cómo haces?”, le preguntó el reportero a Jossmery Toledo. En respuesta, la expolicía se mostró nerviosa y evitó dar mayores detalles de cómo se traslada hasta el domicilio de Jean Deza. “Yo me teletransporto sola, automáticamente”, expresó la popular ‘chica TikTok’.

Luego, aseguró que pronto revelará detalles sobre su relación amorosa que inició en plena cuarentena.

Jossmery Toledo niega haber causado la ruptura de Jean Deza y Shirley Arica

“Shirley dice que no eres la ‘partidora’ ¿Te consideras la ‘partidora’?", preguntó el hombre de prensa. “No, no me considero nada”, fue la respuesta de Jossmery Toledo respecto a los rumores de que se habría metido en la relación de Jean Deza y la modelo Shirley Arica.

