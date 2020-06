Edison Flores y Ana Siucho es una de las parejas más queridas del mundo del deporte peruano. Pese a un reciente escándalo, demuestran que su matrimonio se mantiene sólido.

Como se recuerda, se filtró un chat donde el futbolista peruano conversa con una joven de 20 años. Luego de convertirse en viral en las redes sociales, su esposa Ana Siucho envió un inquietante mensaje que reflejaba que se habría decepcionado.

Sin embargo, Edison Flores se pronunció sobre la polémica. “Es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia la persona con la que hablo”, escribió el popular ‘Orejas’.

Aclarado el escándalo, el integrante de la selección peruana aprovechó para lucir el nuevo cambio de look que le hizo su esposa Ana Siucho, quien se ha convertido en su 'barbera’ durante la cuarentena que pasan juntos en Estados Unidos.

“Pero si somos iguales. Gracias por el corte Ana Siucho”, escribió el ‘Orejas’ Flores en su historia de Instagram. Por su parte, la esposa de Edison también mostró el corte que le hizo y ‘promocionó’ Siucho’s Barber Shop.

Edison Flores luce cambio de look que le hizo su esposa Ana Siucho. Foto: captura Instagram

¿Qué dijo Edison Flores sobre el chat filtrado en redes?

“En mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores. [...] converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente y que me piden algunos saludos a ayudas sociales: esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”, justificó Edison Flores acerca de la conversación con una seguidora.

