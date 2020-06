En los últimos días, Ana Siucho y Edison Flores han estado en el ojo de la tormenta desde que se filtraron unos chats del futbolista con una de sus seguidoras. Con este escándalo, se han venido creando algunas cuentas falsas con la finalidad de alimentar la polémica.

Ante esta situación, la esposa del popular ‘Oreja’ Flores, denunció, a través de sus historias de Instagram, la existencia de una cuenta falsa a su nombre en la mencionada red social. “Ayúdenme a reportar esta cuenta falsa”, escribe Siucho sobre la imagen.

Publicación de Ana Siucho Foto: Captura de Instagram

Cabe recordar que, ante la difusión de la conversación del futbolista, él salió a aclarar los hechos y desmentir algún tipo de cercanía con su seguidora.

“En mis redes sociales y específicamente en mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, reposteo historias donde me etiquetan, hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente y que me piden algunos saludos o ayudas sociales: esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”, manifestó Flores.

Inmediatamente, Ana Siucho compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para dar por terminados los rumores que indicaban una posible separación.

“Tengamos un amor bonito. Uno real. Uno que nos haga bien”, se lee en un fragmento de la imagen. "Como desde un inicio y hasta el final”, agregó.

De esta manera se encargó de comunicar a sus miles de seguidores que su relación con el deportista no se ha visto comprometida por los últimos eventos.

