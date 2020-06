Deyvis Orosco lanza nueva versión de “Pecadora” con la voz de Johnny Orosco

Deyvis Orosco presentó una nueva versión de “Pecadora” para rendir homenaje a su fallecido padre, Johnny Orosco, quien fue la voz principal del recordado grupo Néctar. En este nuevo relanzamiento, con ayuda de la tecnología, ambos artistas unirán sus entrañables voces.

El cantante de cumbia anunció el lanzamiento de la nueva versión de este tema a través de las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, publicó la portada de este sencillo con un emotivo mensaje dedicado al vocalista del mítico Néctar.

Publicación de Deyvis Orosco Foto: Instagram

“Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo, ¡siento tu mano caminando con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, se lee en las primeras líneas de su publicación.

“Así le pruebo a todos que la música jamás tendrá distancias que nos puedan separar. Compartan conmigo y con todos los suyos, ‘Pecadora 2020’", agregó en su mensaje en la red social.

Publicación de Deyvis Orosco Foto: Instagram

Asimismo, a pocas horas del estreno de la nueva versión de “Pecadora” en el canal de YouTube, la canción ya tiene más de 5.000 reproducciones y cientos de comentarios que felicitan y elogian al intérprete por su emotiva interpretación al lado de su padre.

“¡Gracias por sus mensajes y muestras de cariño! Esta es más que una canción, es la muestra que para la música no existen barreras, sobrepasa absolutamente. Disfruten y compartan conmigo”, mencionó Deyvis Orosco tras el éxito de su sencillo.

