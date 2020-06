Expareja de Anelhí Arias sobre consumo de drogas de la exporrista: “Yo creía que iba a cambiar” [VIDEO]

La expareja de Anelhí Arias Barahona manifestó las razones que los obligaron a terminar con su relación sentimental. Según Alejandro García, la exporrista del Sport Boys consumía drogas y era ‘dama de compañía’ durante todo el tiempo que estuvieron juntos.

Luego de enterarse de las acciones que realizaba Anelhí, el cubano dijo que tenía la esperanza de que su pareja iba a cambiar. En el programa Magaly TV, la firme, él sostuvo que la difícil situación por la que estaba pasando la exporrista no lo dio a conocer a la prensa, porque sentía amor por ella.

“¿Sabes por qué yo me callé la boca? Por un sentimiento y un amor que existía, me entiendes, y yo creía que Anelhí Arias Barahona iba a cambiar, que iba a dejar la prostitución y las drogas”, aseveró García.

En algunos pasajes de la nota del programa de Magaly Medina, el hombre reconoció que Anelhí es una mujer trabajadora; sin embargo, esa virtud no fue suficiente para que su idilio perdure.

“Anelhí es una mujer trabajadora pero también le gusta la vida fácil. ¿Cuál es la vida fácil? La prostitución. Una amiga le ponía los clientes, de los cuales había mineros y empresarios.

Anelhí Arias mostró su preocupación tras la cancelación de eventos públicos

Anelhí Arias dijo que tendrá que dedicarse a otra actividad, luego de que el primer ministro Vicente Zeballos revelara la suspensión de todos los eventos públicos de manera indefinida. Ante este panorama adverso, la exporrista del Sport Boys hizo un pedido al presidente para que se le brinde un subsidio económico.

“Es una lástima que no hayan pensado en nosotros los artistas. Nosotros no tenemos seguro, no contamos con AFP, jubilación, entonces deberían de dar un subsidio para los artistas”, dijo la bailarina en conversaciones con un medio local.