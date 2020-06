Carlos Galdós se pronunció sobre el caso Edison Flores tras la filtración de un chat, donde el futbolista habla con una seguidora de 20 años.

El locutor de radio destacó las cualidades del volante de la Selección Peruana tras las palabras de Magaly Medina, quien llamó ‘feíto y orejón’ al jugador.

Durante su programa en la emisora Radio Capital, Carlos Galdós aseguró que “se quedaría” con el futbolista, ya que debe conocer gente “más divertida”. Además, afirmó que respecto a los chats “Edison Flores no ha cometido ningún pecado ni ha hecho nada malo”.

"Ay, yo le voy al ‘Orejas’. Yo me quedaría con el ‘Orejas’. Debe ‘manyar’ gente más divertida, gente más de a pie. Seguro, Wiese también. ¿Por qué enamora el ‘Orejitas’? Tiene cara de bueno, parece un buen chico. (Sobre chats) No ha cometido ningún delito, no ha hecho nada malo ese chiquillo. Tiene cara de buena gente”, expresó Carlos Galdós en conversación con una oyente.

Cabe destacar que la conductora de TV Magaly Medina aclaró que su comentario no tuvo la intención de discriminar al futbolista. “Qué voy a ser racista yo, tremenda cholita venida de Huacho”, mencionó la popular ‘Urraca’ en su defensa tras la ola de críticas en su contra.

