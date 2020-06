Vania Bludau resaltó que ya se encuentra residiendo en un nuevo departamento que ella misma solventa con su trabajo luego de recibir críticas por parte de un cibernauta, quienes aseguraba que aún permanecía en el inmueble de su exnovio Frank Dello Russo.

La modelo compartió un video en Instagram, donde les contaba a sus seguidores que llegó muy exhausta hasta el lugar donde debe cancelar el alquiler del lugar donde vive ahora.

“He venido desde lejos a pagar mi renta en bicicleta. ¿Por qué he venido manejando en bicicleta y por qué no he hecho el depósito directo de mi cuenta a la otra cuenta? Porque se demoran tres días y si se demoran el que me renta el departamento se enoja y me echa", se oye decir a la ex chica reality. “No, mentira no me echa, pero no se vaya enojar, es mi primer mes así que hay que ser puntuales siempre”, bromeó.

Cabe señalar, que hace algunos días Vania Bludau respondió el comentario de un usuario que cuestionó que siga viviendo en el departamento donde convivía con su expareja Frank Dello Russo. “¿Cuándo dejarás el departamento? eso dijo tu ex, que deberías dejar el departamento por la separación”, escribió el seguidor.

“No es de él”, fue la escueta respuesta de la excombatiente, quien anunció el fin de su relación luego de descubrir que su entonces prometido aún tenía activa su cuenta de Tinder.