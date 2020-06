Natalia Salas tras salida de América Hoy: “Nos dijeron que no podían seguir pagándonos”

Natalia Salas aclaró los motivos por las que se alejó del programa matutino América Hoy. La actriz explicó a un conocido medio local la razón por la que no volvió a la conducción del programa de América TV junto a Ethel Pozo y Renzo Schuller.

Según reveló la exintegrante del elenco de Al fondo hay sitio, el canal había hecho un recorte de personal debido a la crisis económica por la pandemia del coronavirus.

"Con el tema de la pandemia no se podía tener a todo el equipo completo. Entonces nos dijeron que no nos podían seguir pagando. Es una situación incierta, pero yo ya no creo que vuelva, porque el programa tiene otro corte y mi personalidad no encaja por ahora”, dijo Natalia Salas a Ojo.

Según la información del medio, la actriz mostró su tristeza porque no puede “actuar y crear”, ya que muchos negocios, talleres y trabajos relacionados al arte han cerrado.

La actriz aclaró los motivos por la que se alejó del programa matutino. Foto La República

Así también, dijo que su esposo fue despedido de la empresa donde trabajaba, por lo que ambos decidieron emprender un negocio de venta de carne y vino con reparto a domicilio.

“Mi novio es ingeniero agrícola y cuando lo despidieron, para indemnizarlo, sus jefes le dijeron que se lleve una congeladora grande. Al inicio no sabíamos qué hacer con eso, pero después le dije ‘oye, ¿si vendemos carne?’. Compramos en cantidad, la envasamos y la vendimos a nuestros amigos”, sostuvo la actriz.

“Luego, realizamos lo mismo con el aceite de oliva. Ahora, nos hemos puesto a vender vinos. Estamos generando ingresos de algo que ni siquiera teníamos planeado. No le tenemos asco al trabajo”, agregó.

