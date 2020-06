Martín Casapia: “No pretendemos lucrar con Hipoxemia”

El anuncio de Hipoxemia (que significa nivel bajo de oxígeno en la sangre) ha recibido muchas críticas. Los acusan de lucrar con la tragedia.

Los ingresos que genere este cortometraje serán destinados a equipar una planta concentradora de oxígeno en una localidad remota de Loreto. Ningún miembro del equipo tanto técnico como actoral está recibiendo una remuneración. Yo hago películas, narro historias y esa es mi forma de contribuir.

¿Cómo se gestó el proyecto?

Hipoxemia nace de una necesidad de resaltar la vocación de servicio, el trabajo, entrega y sacrificio de los trabajadores de salud, especialmente, los médicos que han perdido la vida como resultado de la atención de los pacientes. Se trata de un relato que viene de primera mano, desde la primera línea de un hospital donde he crecido acompañando a mi padre médico y de quien con orgullo puedo decir, arriesgando su vida, ha liderado la lucha contra la peor pandemia de los últimos tiempos, atendiendo cientos de pacientes con esta mortal enfermedad; en un hospital donde la muerte nos arrebató amigos y familiares. Por lo tanto, se escribió con la tristeza y frustración que da perder frente a una enfermedad que nos supera. También muestra la realidad sanitaria de nuestro país con una serie de deficiencias, donde el oxígeno o un ventilador mecánico se pueden convertir en bienes muy preciados que no pueden ser conseguidos en ciudades alejadas como Iquitos. Esta historia debe ser contada para que el tiempo no deje en el olvido el legado de nuestros trabajadores de salud que se inmolaron por salvar vidas, y para que se reflexione sobre todo lo que necesita mejorar nuestro sistema sanitario y, de esa manera, los acontecimientos de esta epidemia nunca más vuelvan a ocurrir.

¿Cuál es la participación del actor español Pedro Alonso (Berlín en ‘La casa de papel’)?

A Pedro Alonso lo conocí en un festival en Colombia y entablamos una amistad. Luego él vino a Perú y se instaló en Iquitos, donde escribió más del 80% de un proyecto donde también colaboré. Su participación es como el narrador de la historia.

Por otro lado, La Foquita, el 10 de la calle llegó al streaming (Movistar Plus). ¿A qué otras plataformas podría llegar?

La Foquita es una película que está muy solicitada en este momento por muchas plataformas de streaming debido al éxito en Perú. Lo bonito de una obra audiovisual es que tienen una larga vida. No se acaba en el cine. Espero que este mensaje tan poderoso, el de cumplir nuestros sueños, pueda llegar a todos los rincones del mundo.