Magaly Medina se convirtió en blanco de críticas durante la última edición de Magaly TV: La firme, luego que criticara el aspecto físico de Edison Flores llamándolo “feito” y comparándolo con el del actor Andrés Wiese. En las redes sociales no la perdonaron.

Una vez conocidos los informes sobre los chats privados de Andrés Wiese y Edison Flores, la conductora Magaly Medina se animó a realizar una comparación física e incluso de apellidos entre ambos, no dejando bien parado al futbolista.

“Pero nuestro ‘Oreja’ que es feito, orejón. Es el antigalán. A un lado tienes a ‘Ricolás’, no solo con su guapura y su apellidazo, porque es Wiese, sino al ‘orejita’, de origen humilde, feito , orejón, no es el típico galán. Entre el ‘Ricolás’ y ‘orejitas’, ¿las mujeres qué eligen? ‘Ricolás’”, dijo para la algarabía de su staff.

A raíz de ello, muchos usuarios en las redes sociales salieron al frente pare defender a Edison Flores y considerar que Magaly Medina incurrió en declaraciones “racistas” tras minimizar su origen humilde a diferencia del actor Andrés Wiese.

Precisamente, la página en Facebook Fútbol Peruano Out of Context publicó un video criticando la comparación hecha por Magaly Medina y le recordó los cambios de aspecto que ella ha pasado desde que se inició en la televisión.

Magaly Medina es criticada por usuarios de Facebook tras comparar a Edison Flores con Andrés Wiese. (Foto: Captura Fútbol Peruano Out of Context)

“Magaly Medina hace comentarios racistas y despectivos sobre Edison Flores, parece que ya se olvidó cuantas veces pasó por el cirujano”, reza el encabezado de la publicación original (Ver).

La respuesta rápidamente se hizo viral y fue replicada por varias páginas en distintas redes sociales. Además, entre los comentarios más de un seguidor de Magaly TV: La firme recomendó a la conductora no volver a incurrir en comentarios que puedan ser interpretados como “racistas”.

Edison Flores se pronuncia tras filtración de ‘chats’

Edison Flores decidió aclarar la situación comprometedora en la que ha visto envuelto tras la difusión de unos chats de Instagram, donde mantiene una conversación con una joven.

“En mis redes sociales, y específicamente en mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, reposteo historias donde me etiquetan, hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente y que me piden algunos saludos o ayudas sociales: esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”.

