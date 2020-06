“Que no hayas presenciado no significa que no haya ocurrido”: Lucho Cáceres a elenco de “AFHS”

Lucho Cáceres decidió compartir a través de sus redes sociales, un reflexivo mensaje acerca de emitir opiniones de manera apresurada sobre “temas que nos aquejan como sociedad” y recomendó “esperar un poco antes de anticiparnos y arrojar juicios”. “El hecho que no hayas presenciado o no te des por enterado de algo no significa que no haya ocurrido, puede ser que si puede ser que no, pero no puedes aseverar que no”, escribió el artista nacional en su perfil oficial de Facebook.

Pese a que Lucho Cáceres no menciona nombres, sus seguidores relacionaron su publicación con la polémica desatada por la denuncia pública de la actriz Mayra Couto en contra de Andrés Wiese, a quien acusó de hacerle tocamientos indebidos y burlarse de ella cuando ambos interpretaban a la pareja ficticia conformada por Grace Gonzáles y Nicolás de las Casas.

“Vivimos épocas muy sensibles, momentos de cambio, y si me preguntan, todos para bien. En ese sentido apresurarnos prematuramente a emitir opiniones sobre temas que como sociedad nos aquejan endémicamente desde hace mucho tiempo, o tomar partido tempranamente, es demasiado arriesgado y puede resultar perjudicial no solo en lo personal sino en favor de una causa que tiene el legítimo derecho de reclamar, exigir, demandar, o cómo quieras llamarle, un cambio no solo en el accionar sino en la manera de pensar, mucho más complejo aún”, escribió la figura de Mil oficios.

Foto captura: Facebook Lucho Cáceres

Cabe señalar que tras el revuelo causado por la denuncia por acoso, varios actores de la serie Al fondo hay sitio decidieron pronunciarse con mensajes que mostraban su claro apoyo hacia Andrés Wiese, mientras que otros respaldaron a Mayra Couto. Incluso, el productor de la teleserie, Efraín Aguilar publicó un extenso pronunciamiento sobre la situación, en el que aseguró que la denunciante ‘estuvo en mi oficina múltiples veces, en ninguna mencionó a Wiese’.

Lucho Cáceres, conocido por permanecer al tanto de problemáticas sociales, no fue ajeno a la coyuntura y continuó su mensaje reconociendo que “el deconstruir, el desaprender no es tarea fácil pero es necesario empezar por lo menos a practicarlo". “(...) No creo que haga mal esperar un poco antes de anticiparnos y arrojar juicios, sin perjuicio de dirigir nuestra empatía hacia donde nuestra conciencia nos dicte y consideremos necesario hacerlo.Hacer leña de un árbol caído es poco sensato, tanto como lo es tomar por un chispazo el fuego que nos quema a todos como sociedad hace ya mucho tiempo”, concluyó.

