A pesar de que se habló de su posible ingreso a Esto es guerra, Jossmery Toledo descartó rotundamente la posibilidad de convertirse el nuevo ‘jale’ del reality de América Televisión.

La pareja de Jean Deza reveló que se encuentra enfocada en sus proyectos y su nueva relación amorosa: “Es un buen muchacho, yo no me quejo (...) todo para adelante”, comentó.

PUEDES VER Jean Deza y Jossmery Toledo se lucen por primera vez como pareja [VIDEO]

La influencer realizó una entrevista con Trome y confirmó que no tiene interés alguno en sumarse al elenco de Esto es guerra pese a que se difundió un supuesto contrato que la producción del canal le habría extendido.

“Son rumores, no me interesa la televisión. Por el momento quiero mantenerme enfocada en mis cosas, con mi carrera de abogada, para eso me he preparado durante tanto tiempo”, dijo Jossmery Toledo al medio local.

Jossmery Toledo. (Foto: Instagram)

Sin embargo, no descartó la posibilidad de iniciar una carrera en la televisión e indicó que podría considerar una participación como abogada en la pantalla chica. “Eso sería lo mejor (...) porque siempre he recibido propuestas para la televisión, pero las he dejado ahí”, agregó.

PUEDES VER Jossmery Toledo niega haberse metido en relación de Jean Deza y Shirley Arica

Jossmery Toledo y Jean Deza se lucen como pareja

Luego de confirmar su relación a través de redes sociales, la nueva pareja se ha dejado ver por primera vez juntos públicamente. La exsuboficial difundió un video donde se le ve junto al futbolista de Alianza Lima en un tierno momento.

En el clip Jossmery Toledo y Jean Deza sonríen juntos a la cámara demostrando así que su romance va en serio. “Gracias por pasar este día tan importante en mi vida”, escribió el deportista en sus historias de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.