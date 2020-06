Federico Salazar vivió un incómodo momento por cuestionar algunas medidas de un grupo de vecinos del distrito de La Victoria en medio de la emergencia sanitaria, a los cuales tildó de violentos.

Todo empezó cuando un reportero hizo un enlace con América Noticias para dar a conocer que un grupo de personas del lugar estaban rechazando la presencia de comerciantes ambulantes. Algunos de ellos portaban palos y parecían estar listos para enfrentarse.

Federico Salazar vecinos de la Victoria dicen en vivo que el periodista de América Noticias habla estupideces

Esta actitud fue duramente criticada por Federico Salazar, quien rechazó tajantemente cualquier acto de violencia.

Sin embargo, un grupo de mujeres se acercó al reportero para increpar en vivo al periodista de América Noticias y defenderse de los calificativos que les habría lanzado el conductor.

“Ellos no son delincuentes, son del barrio”, dijo una vecina de La Victoria para luego arremeter contra Salazar “lo que pasa es que Federico habla estupideces. Acá todos son vecinos, cómo van a decir que son delincuentes. Ese señor siempre habla mal, yo estoy indignada”, reclamó la mujer.

Ante esto, tanto el reportero como el presentador de noticias pidieron respeto.

Federico Salazar se defiende

Tras el bochornoso momento que pasó en vivo, Federico Salazar aclaró la situación desde el set de televisión.

“La señora de repente me ha entendido mal [...] Nosotros no apoyamos nadie, ni a los ambulantes, ni a los vecinos; lo que hemos dicho es que cuando hemos visto a esa gente palos y bates, esas son actitudes delincuenciales. Lo siento por los vecinos, pero esa es la verdad. Seguramente no son delincuentes, pero están en la frontera por cruzar la raya, si usan esos palos, se produce una situación de violencia”, explicó.

