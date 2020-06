Tula Rodríguez a Edison Flores: “Si te portas mal, te arranco las orejas" [VIDEO]

En el programa En boca de todos se comentó sobre la controversia creada en torno a la conversación que tuvo Edison Flores con una de sus seguidoras. Los conductores del programa le hicieron llegar unas graciosas recomendaciones al jugador de fútbol.

Sin embargo, fue Tula Rodríguez quien se mostró más interesada en el tema y envió una fuerte advertencia al popular ‘Orejitas’.

“Nada más voy a decir, mucho cuidado ‘Orejitas’. Voy a estar con mis orejas paradas. Si te portas mal, te arranco las orejas”, expresó la conductora al futbolista y causó gran conmoción en el set de En boca de todos.

Cabe resaltar que Edison Flores se convirtió en tendencia durante los últimos días, luego que Magaly Medina difundiera una conversación que tuvo con una de sus seguidoras de Instagram.

En la captura se ve al seleccionado nacional preguntando algunos datos de la jovencita, como su edad y sus estudios de la universidad.

Edison Flores se pronuncia tras difusión de chat

Luego de ser blanco de críticas por una platica virtual con una joven en Instagram, el futbolista usó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones y aseguró que no se trata de algún acercamiento sentimental con la señorita.

edison flores

"Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían (...). Esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”, escribió Edison Flores en el mensaje.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.