Dowland Fest 2020: cuándo, cómo y todo lo que debes saber sobre el megaevento musical de rock y metal

Dowland Fest TV 2020 ONLINE | El mundo en épocas de coronavirus parece ser virtual, y los conciertos no son la excepción. Por ello, el Dowland Fest de la edición 2020 podrá ser escuchado en vivo desde el computador.

El evento en Inglaterra, que anualmente reúne a más de 100.000 fanáticos del rock y metal de todas partes del mundo, tendrá un ciclo livestream y llegará a millones de pantallas a través de plataformas como Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. La razón por la que se mantiene en pie el festival de rock y metal es la recaudación de fondos para la asociación ‘NHS Charities Toguether’, que reúne dinero para el Servicio Nacional de Salud en Reino Unido.

La actual edición, que se llevará a cabo del viernes 12 al domingo 14 de junio, mantendrá a los grupos leyendas como Iron Maiden, KISS y System of a Down, y en Perú se podrán escuchar desde las 7:00 a. m. (hora nacional) desde el canal de YouTube del Dowland Fest 2020.

El primer día del festival estará dedicada a la banda KISS; mientras que el segundo estará al también legendario grupo Iron Maiden: y, finalmente, la última fecha será para System of a Down.

Para los fanáticos de Iron Maiden, no todo se limitará al evento musical, sino también habrán entrevistas al baterista Nicko McBrain y al mánager Rod Smallwood. Pero eso no es todo, pues la banda llega con una sorpresa: un track exclusivo para Sudamérica de su ‘Legacy of the Beast Tour’, que se dio en el 2019.

¿Cuál es el lineup completo del Dowland Fest 2020?

- Alestorm

- Alter Bridge

- Babymetal

- Baroness

- Black Futures

- Black Veil Brides

- Bowling For Soup

- Bush

- Creeper

- Deftones

- Disturbed

- Employed To Serve

- Fozzy

- Frank Carter & The Rattlesnakes

- Funeral For A Friend

- Gojira

- Holding Absence

- Iron Maiden

- Killswitch Engage

- KISS