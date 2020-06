Madre de Andrea San Martín expone malas costumbres de su hija durante grabación

Andrea San Martín compartió un peculiar video en su cuenta de Instagram. Allí, se aprecia cómo su madre pierde la paciencia y le llama la atención por dejar en malas condiciones su habitación.

Como se recuerda, la mamá de la ahora influencer viene recuperándose de una operación a la vista. No obstante, la ex chica reality le hizo, aparentemente, renegar por sus malos hábitos.

PUEDES VER Andrea San Martín se quiebra al anunciar la muerte de su abuela materna [VIDEO]

Andrea San Martín confiesa que no puede dormir desde que sus hijas se fueron. Foto: Instagram

"El colmo. tremenda viejonaza y eres una desordenada, yo dejé todo ordenadito, mañana te levantas y ordenas”, dijo la señora mientras su hija le grababa y reía ocasionalmente.

“Cómo voy a entrar a una cocina llena de cochinadas, cómo voy a comer entre cochinas. No me grabes, Andrea (...). Andrea, no es broma, por qué me grabas", le advirtió la madre de familia luego que Andrea le pidiera calma.

PUEDES VER Andrea San Martín revela que Sebastián Lizarzaburu la ayuda en su negocio

Abuela de Andrea San Martín fallece

En otra de sus historias de Instagram, la modelo hizo de conocimiento público que su abuela materna había fallecido. Entre lágrimas, comunicó el deceso en medio de la pandemia del coronavirus.

“Es un golpe de realidad a lo que estamos viviendo. Los protocolos no nos permiten reunirnos en familia...”, dijo Andrea San Martín. Así también dijo lo preocupante de darle la noticia a su hija Maia.

“[Tendré que] conversarlo con Maia porque es un golpe más fuerte, es niña y ella tenía hasta más afinidad con la abuela, pero son cosas que pasan y una las tiene que aceptar. Siento que todo esto nos sirva para aprender. Apreciar los momentos que uno vive con su familia, con todos”, explicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.