Ana María Polo conversó con el programa Bienvenidos, emitido por Canal 13, abordando distintos temas: la pandemia del coronavirus, la crisis económica y las protestas en Estados Unidos. Durante casi 40 minutos, la figura de Caso Cerrado tuvo un ameno diálogo con el espacio matinal.

La doctora, quien se encuentra en Estados Unidos acatando el aislamiento social, habló el último 10 de junio sobre las protestas contras el racismo tras la muerte de George Floyd.

PUEDES VER Ana María Polo promueve campaña para adoptar animales durante crisis sanitaria

Ana María Polo en "Caso Cerrado"

Según sus palabras, el país está viviendo una “situación social deplorable”. La especialista sostuvo que existe una falta de liderazgo en dicha nación. "No hay unión, al contrario, hay una desunión total en el país”, manifestó.

“Siento que estamos viviendo unos de los peores momentos de la historia de los Estados Unidos de América [...] Si no hay un cambio de líder en el país, acá no va a pasar nada más que lo peor", agregó Ana María Polo.

La figura de Caso Cerrado habló de política, la pandemia, y de cómo pasa la cuarentena en su casa de Miami. Foto: Ana María Polo/Instagram

Por otro lado habló de la pandemia que está azotando el mundo e hizo una revelación sobre la ‘nueva realidad’. "Me rehúso a creer que tenemos que conformarnos con una nueva normalidad, porque de normalidad no tiene nada. Si el mundo va a quedarse de esta manera, no sé a dónde vamos”, expresó.

Así también, habló sobre el proyecto sobre su programa Caso Cerrado, que se ha paralizado por la crisis mundial. De igual manera, se refirió al desconocimiento de lo que podría pasar más adelante.

“Hoy siento una completa incertidumbre y eso me preocupa”, añadió Ana María Polo.

Ana María Polo en Caso Cerrado. Foto Captura/Caso Cerrado

