Xoana González denuncia que presos de Ancón envían material íntimo

A causa de la cuarentena obligatoria, Xoana González se las ingenió para no ver afectada su economía por el cierre de espectáculos.

La modelo junto con Aída Martínez realizan desfiles a través de redes para sus espectadores. Sin embargo, el nuevo negocio se habría salido un poco de control, ya que la argentina hizo una grave denuncia.

Xoana González denuncia que presos del penal de Ancón envían material íntimo a su representante pensando que es ella. Foto: Instagram

A través de sus historias de Instagram, Xoana González denunció que reos del penal de Ancón están enviando fotos y videos íntimos a su representante pensando que es ella.

Asimismo, Xoana se mostró sorprendida por la accesibilidad de los presos a celulares.

“Quiero agradecer a todos los presos de Ancón. Sé que va a sonar un poco bizarro esto y creo que me van a juzgar, pero... todos los presos de Ancón, no sé cómo tienen teléfono y periódico, pensaron que el número que sale en el periódico sobre los videos ‘hot’ que hago con Aída es mío. No es mi teléfono, es de mi manager que está horrorizada. Ya párenle, no le manden tanto pit*”, dijo la modelo en el video.

A pesar de las imágenes obscenas que envían los reos, ella manifestó su agradecimiento por el cariño que le tienen.

“Mandaron un montón de mensajes, recibí capturas de pantallas toda la mañana con cosas muy lindas y llenas de cariño. Les mando un beso y son lo máximo”, agregó.

Xoana González realiza desfiles a través de transmisiones en vivo.

Finalmente, Xoana González volvió a resaltar que dejen de hostigar a su representante con imágenes íntimas.

“Dejen de asustar a la manager porque está un poco alterada y tiene miedo. Yo sé que son buenas intenciones, los amo […] A todo el sistema penitenciaron de Perú gracias por los mensajes”, puntualizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.