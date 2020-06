Redacción Fama

Pocas veces se encuentra en un ser humano la suma del profesionalismo y el don de buena persona, como era el caso del cantante español Pau Donés, quien ayer dejó este mundo a los 53 años, luego de dar batalla a un cáncer de colon que lo fue consumiendo desde el 2015.

Quienes conocieron en vida al vocalista del grupo Jarabe de Palo dan fe de su espíritu noble, solidario y sin egos . También de la buena energía que irradiaba en todo lo que hacía.

La noticia de su deceso la dieron ayer sus familiares, a través de un comunicado de prensa, pero Donés ya había iniciado su enfrentamiento con la muerte el 10 de setiembre del 2015, cuando anunció que padecía de un agresivo cáncer de colon.

“Enfermeras en mi vida ha habido tres. Tres grandes mujeres a las que quise y sigo queriendo mucho, y a las que ahora, después de haber pasado por el hospital, valoro, respeto y quiero todavía mucho más (...) No es que no paren de ‘trabajar’. No paran de auxiliar y curar a gente. No hay nada en el mundo que pueda pagar un cariño de los vuestros cuando estás jodido en la cama de un hospital”, escribió el músico aquella vez en sus redes tras anunciar la cancelación de la gira de Jarabe de Palo.

Siete meses después, Pau Donés retomó la redes y el 4 de abril del 2016 reveló que tras someterse a una intervención quirúrgica y tratamientos de quimioterapia y radioterapia, estaba “limpio” y recuperado, por lo que iba a volver a dedicarse en cuerpo y alma a lo que más amaba: su música. Sin embargo, el 8 de febrero del 2017, el artista reveló que el cáncer se había extendido al peritoneo y que nuevamente se sometería a una operación y tratamiento. Pero, a pesar de todo, adelantó que nada iba a impedirle estrenar disco, salir de gira con su banda y publicar su autobiografía 50 palos: ... y sigo soñando.

“Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música”, escribió Pau sin perder las esperanzas.

En 2019, el cantante adelantó que iba a alejarse totalmente de la esfera pública y que se dedicaría a su hija Sara.

“He hecho de medio padre durante la infancia de mi hija, que ahora tiene 15 años, en el sentido de que teníamos mucha calidad cuando estábamos juntos, pero muy poca cantidad (...) Hemos pasado de vernos dos veces al año, como quien dice, a vernos cada día. Todo va muy bien”, contó a sus fans.

A pesar de la adversidad, Pau Donés jamás dejó la sonrisa y el optimismo. Hace solo dos meses, el cantante reapareció para decir que tenía planes de volver y sorprendió a sus fans con una actuación desde su balcón de Barcelona, en pleno confinamiento por la pandemia. El video se hizo viral y esa fue la última vez que se le vio en público.

Hoy miles de amantes de su música lloran la partida del intérprete de temas emblemáticos como ‘Bonito’ y La fl aca’, y le rinden homenaje a su legado.

“Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... ¡¡¡Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!”, escribió la cantautora española Rosana.

