Magaly Medina denunciará penalmente a las ‘Beba Army’ por ataque en redes

Magaly Medina anunció en su programa Magaly TV, la firme que denunciará ante la Policía Nacional del Perú al grupo ‘Beba Army’ por los ataques que ha venido recibiendo en redes sociales tras sus críticas hacia Andrés Wiese, quien fue denunciado por acoso sexual a Mayra Couto y una menor de edad.

“Hoy Mayra Couto acusó a un grupo de machistas al que yo y Rodrigo González acusamos también. Quiero alertar a la policía informática especializada en este tipo de delitos cibernéticos... Son un grupo que le hacen bullying a quien le da la gana y denuncian porque les da la reverenda gana porque no coinciden en ideas u opiniones con alguna persona y piden cerrarle las cuentas de Instagram o de Facebook”, expresó.

“Este grupo al que yo denomino terroristas cibernéticos, creo que la policía debería investigarlos. Si tengo que ir hasta la policía cibernética el día de mañana voy a ir y hacer la denuncia respectiva...”, añadió la ‘Urraca’ en su programa.

"He desactivado mi cuenta cuando esta jauría de inadaptados comenzó a amenazarme en redes sociales con que iban a denunciar mi cuenta para que Instagram la censure. La he desactivado porque a mi ninguno de mocosos malcriados, intolerantes y que no han sido bien creados en el espectro de saber respetar la opinión diferente de la gente creen poder hacer que uno cambie de opinión...Acá estoy y acá tendré voz porque todavía, sépanlo, mocosos malcriados la televisión sigue siendo mucho más fuerte y de mayor llegada y penetración que las redes sociales.