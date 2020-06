Fans de Edison Flores preocupados porque el futbolista no tiene fotos con Ana Siucho

Edison Flores dejó preocupados a sus seguidores luego que muchos se percataran que el futbolista no tiene una sola foto al lado de su esposa Ana Siucho en Instagram.

La polémica inició la mañana de este 10 de junio cuando una página de espectáculos difundió unas supuestas conversaciones privadas que habría tenido el ‘Orejas’ Flores con una de sus fans en la mencionada red social.

Luego que se diera a conocer esta información, Ana Siucho realizó una publicación que llamó aún más la atención de los cibernautas.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, fue el controversial mensaje que dejó.

Ante este panorama, los fanáticos de Edison Flores acudieron al perfil de Instagram del jugador y se dieron con la sorpresa de que este no tiene ninguna foto en la que aparezca con su esposa Ana Siucho.

¿Cuál fue la supuesta conversación de Edison Flores con una fan en Instagram?

En la imagen compartida por la página Tecontamostodito, se aprecia los presuntos mensajes que habría intercambiado Edison Flores con una de sus fans.

-Edison Flores: Están buenos los videos, ¿Qué edad tienes?

- Joven: Casi 20 ¿Y tú?

- Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

- Joven: ¿Ya viajaste?

- Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?