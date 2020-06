Luego de haber estado en el ojo de la tormenta por unos chats filtrados con una usuaria de Instagram, Edison Flores se pronunció sobre esta situación a través de su cuenta oficial en la red social.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista de la selección peruana negó algún tipo de acercamiento sentimental con una desconocida, y sostuvo que la conversación divulgada en redes sociales no es más que una de las muchas que mantiene con sus seguidores.

“En mis redes sociales, y específicamente en mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, reposteo historias donde me etiquetan, hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente y que me piden algunos saludos o ayudas sociales: esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”.

Asimismo, señaló que con esto solo busca mantenerse cerca de sus fanáticos, amigos y personas en general, y que en el chat filtrado siempre se dirigió con respeto a una seguidora, por lo que aseguró que continuará contestando los mensajes de estos con saludos y agradecimientos.

“En mi carrera y en mi vida personal siempre he buscado mantenerme alejado de cosas que no me suman y por eso solo me pronunciaré a través de este comunicado sobre este tema", afirmó.

El exfutbolista de Universitario también lamentó que “información malintencionada y fuera de contexto” se haya propagado de esta manera, y aseguró que hasta recibió mensajes agresivos sobre su sexualidad.

Finalmente, Edison Flores aseveró que en su cuenta de Instagram cuelga fotos referidas a su profesión e historias de su vida cotidiana, por lo que se sorprendió por las informaciones donde se aseguraba que borró las fotos con su esposa, Ana Siucho.

“Normalmente no subo muchas fotos ni de ella ni mi familia por si se han percatado; la última vez que subí unas fue en mi cumpleaños en mayo y como podrán revisar en mi feed, ahí están (...) Creo que debemos ponerle un alto a esto y no jugar con la tranquilidad de las personas ni de sus familias”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.