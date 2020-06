Al fondo hay sitio: ¿qué dijeron los actores tras la denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese?

Andrés Wiese y Mayra Couto se encuentran en boca de todos luego de que la joven actriz asegurara que el actor la acosó sexualmente durante las grabaciones de Al fondo hay sitio.

A raíz de esta denuncia, varios de los actores que participaron en la exitosa serie producida por Efraín Aguilar se pronunciaron en redes sociales con opiniones divididas.

Uno de los primeros personajes en pronunciarse fue Karina Calmet, quien interpretó a ‘Isabella Picasso Maldini’ en la ficción. “Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera cómo debe sentirse”, escribió en Twitter.

Karina Calmet

La veterana actriz Yvonne Frayssinet, quien dio vida a ‘Francesca Maldini’, también comentó la situación y generó una gran controversia al brindarle su respaldo al actor. “Conozco a Andres Wiese y siempre demostró a cabalidad su decencia, de haber sabido que le hubiera faltado el respeto a alguna compañera, todos nos hubiéramos enterado y no lo hubiéramos permitido. Hemos trabajado muy juntos durante más de ocho años y siempre fue un caballero", aseveró en Facebook.

andres wiese

Luego de ello, Mónica Sánchez (‘Charito’) hizo público su apoyo hacia la joven actriz que interpretó a ‘Grace’, su hija en Al fondo hay sitio. “Te abrazo Mayra Couto. Aún no salgo de mi asombro”, expresó la artista mediante su cuenta de Twitter.

Mónica Sánchez

Sergio Galliani (Miguel Ignacio de las Casas) fue otro de los actores que le brindó su total respaldo a Andrés Wiese pese a las graves acusaciones contra este. “Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, sentenció en Facebook.

Sergio Galliani cree en la inocencia de Andrés Wiese: Foto: captura/Facebook.

Por su parte, Magdyel Ugaz, quien dio vida a la carismática ‘Teresita’, decidió solidarizarse con Mayra Couto a través de un empático mensaje. “Muchas veces, a medida que fui creciendo, entendía que para ser parte de esta sociedad tenía que normalizar muchas cosas que me hicieron daño y que hasta el día de hoy aparecen como fantasma en mi vida. Trabajo día a día en mi sanación, y sé que tú también lo estás haciendo. Acá a la distancia estoy contigo hermana”, expresó en Twitter.

.

Carolina Cano (Emilia) también llamó mucho la atención al ponerse del lado de Andrés Wiese, asegurando que jamás tuvo problemas con el actor cuando trabajó con él en Al fondo hay sitio y en otras producciones. “Estoy en contra de todo tipo de acoso, de la misma manera en la que estoy en contra de la intromisión a la privacidad. He trabajado con Andrés Wiese en distintos proyectos, desde mi experiencia, jamás he tenido ningún problema con él, ni he visto que se comportara de manera irrespetuosa con nadie, por el contrario, es un gran compañero, amigo y profesional”, señaló Cano en Twitter.