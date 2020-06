Sergio Galliani defiende a Andrés Wiese: “Va a salir parado como buena persona que es”

Andrés Wiese se mantiene en el ojo de la tormenta por las recientes denuncias que ha recibido en su contra por presunto acoso sexual en contra de Mayra Couto y una menor de edad.

Aunque las acusaciones aún son materia de investigación, las opiniones se han dividido en redes. Algunos se solidarizan con las denunciantes, mientras que otros defienden al actor.

En medio de este escándalo, actores de Al fondo hay sitio salieron a dar su opinión, luego de la versión de Mayra Couto, quien aseguró que fue víctima de acoso y maltrato por parte de Andrés Wiese mientras grababan la serie.

Sergio Galliani, el papá del actor en la ficción, se pronunció sobre las denuncias al popular ‘Ricolás’.

El esposo de Connie Chaparro escribió su cuenta oficial de Facebook una reflexión sobre la cuarentena. No obstante, algunos seguidores aprovecharon para preguntarle sobre el caso de Andrés Wiese.

“Nachito, defiende a Ricolás”, comentó un usuario en el post del actor, quien no dudó en salir en defensa de su colega.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, escribió Sergio Galliani.

Andrés Wiese niega haber acosado a Mayra Couto

Andrés Wiese compartió un comunicado el último martes 9 de junio por la noche. En el mensaje, el actor negó rotundamente haber acosado o cometido algún acto de violencia contra su colega Mayra Couto.

“Tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie Al fondo hay sitio, lo cual niego categóricamente. Han sido ocho años de grabaciones en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya tenido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa”, aseveró.

