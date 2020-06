Maju Mantilla tras denuncias de acoso contra Andres Wiese: “No nos callemos, hay que denunciar”

Maju Mantilla y Tula Rodríguez se pronunciaron sobre las fuertes acusaciones que surgieron contra Andrés Wiese por supuesto acoso sexual.

Durante la transmisión de En boca de todos, la ex Miss Perú dijo sentirse muy sorprendida por la denuncias de Mayra Couto y una menor de edad que dejaban mal parado al popular ‘Ricolás’.

“Estoy muy sorprendida, no me lo esperaba, no me lo imaginaba. Conocemos mucho a Andrés Wiese, lo queremos, respetamos su trabajo. Uno no sabe lo que puede escribir en sus redes sociales. Esto ha salido a la luz a raíz de que esta jovencita se armó de valor y ha salido a denunciarlo, así como Mayra también quizá como una especie de motivación”, señaló.

Debido a esta situación, Maju Mantilla decidió alentar a quienes son víctimas de acoso sexual a denunciar los hechos para que sus agresores puedan ser sancionados.

“Esto (el acoso sexual) existe. Muchas personas se esconden bajo el anonimato en una red social y lo hacen permanentemente. A veces por miedo no lo quieren denunciar. No nos quedemos calladas, hay que denunciar esto. Que se investigue a fondo”, aseveró la exreina de belleza en En boca de todos.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre las denuncias contra Andrés Wiese?

Por su parte, Tula Rodríguez se limitó a comentar que espera que el caso de Andrés Wiese y Mayra Couto pueda ser esclarecido para que finalmente los culpables sean sancionados.

“Yo creo que los adultos debemos ser responsables de nuestros actos. Si hemos actuado bien las cosas buenas vendrán. Si hemos actuado mal, si se corrobora, que caiga todo el peso de la ley”, manifestó. “No se puede permitir que nadie pase la linea delgada [...] Cuando una persona siente que está siendo invadida, hay derecho de decirlo”, añadió la conductora.

