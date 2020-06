La conductora de televisión Magaly Medina reveló un audio en el que el actor Andrés Wiese le pregunta a la menor que posteriormente lo denunciaría por acoso si había borrado las conversaciones que sostuvieron.

Este audio se suma a los varios chats que se filtraron en las redes sociales. De esa manera, el programa Magaly TV, la firme también expuso que el actor hablaba de forma provocativa con varias fans.

“La verdad es que a mí no me han dicho nada, yo no he grabado nada de lo que hablé contigo. ¿Tú le has hablado a alguien de estos audios?”, se le escucha decir al actor.

Para la conductora de televisión, Wiese quería asegurarse de que la menor no exponga sus conversaciones. “Él estaba poniendo el parche de que si ella borró las conversaciones, quería saber si las había grabado”, expresó Magaly Medina.

Cabe destacar que la adolescente habló con autorización de su madre para el programa Magaly TV, la firme. Allí, ella contó que todo empezó cuando etiquetó a Andrés Wiese en sus historias de Instagram, él le respondió e iniciaron la conversación.

“Primero me envió una foto de su rostro y me pidió que le enviara una igual. Luego, me mandó una foto en la bañera”, expresó la menor, quien, además, aseguró que el actor de Al fondo hay sitio le pedía que ella hiciera lo mismo.

Las conversaciones íntimas habrían ocurrido durante la relación que él mantenía con la modelo Thaiss Felman. La adolescente mencionó que el actor jamás le habló de su pareja.

Dr. Tomás Angulo se pronuncia sobre comportamiento de Andrés Wiese

Magaly Medina, es su programa, expuso el análisis emitido por el doctor Tomás Angulo, acerca de las actitudes de Andrés Wiese. En el informe del reconocido psicólogo se afirma que dichos comportamientos responden a un ‘voyerismo narcisista’.

“El doctor Angulo me dice que masturbarse y mirarse al espejo con desconocidos es ‘voyerismo narcisista', y a veces es una necesidad imperiosa, alejada de la voluntad de la persona”, sostuvo la periodista.

