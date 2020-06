Andrés Wiese y las denuncias por acoso en su contra continúan causando polémica en el mundo del espectáculo. Esto debido a que una de las denunciantes es menor de edad y la otra es su excompañera en la serie Al fondo hay sitio, Mayra Couto.

Algunos actores del elenco se pronunciaron sobre el escándalo, entre ellos destaca Adolfo Chuiman, quien dio vida al mayordomo ‘Peter’ en la serie televisiva.

Según el reconocido actor, el popular ‘Ricolás’ se comunicó con él y le dijo que estaba destrozado por las denuncias en su contra.

“He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto”, contó Adolfo Chuiman en entrevista para Trome.

Adolfo Chuiman. Foto: Archivo

Lo respaldó. Después de 8 años de grabaciones en Al fondo hay sitio, Adolfo Chuiman niega haber visto algún comportamiento indecente en Andrés Wiese, por lo que las denuncias de Mayra Couto y la menor lo han impactado.

“Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo he quedado asombrado”, expresó el actor.

Andrés Wiese y Mayra Couto

Cabe destacar que el productor general de la serie peruana, Efraín Aguilar, también negó haber recibido alguna queja de Andrés Wiese durante las grabaciones. Incluso, aseguró que Mayra Couto jamás lo mencionó en su despacho.

“Mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda de todo el personal. Durante esos ocho años nadie tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Wiese. La señorita Mayra Couto, a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y nunca insinuó o mencionó al señor Wiese”, se lee en el comunicado del productor de televisión.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.