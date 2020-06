Tula Rodríguez aprovechó unos minutos de su espacio en el magacín En boca de todos para hacer una inesperada revelación. Mientras comentaba las denuncias de acoso en contra de Andrés Wiese, la conductora dijo que ella también es víctima de este tipo de actos.

Tras aconsejar a los televidentes padres de familia que estén pendientes de lo que sus hijos hacen en las redes sociales, la pareja de Javier Carmona se armó de valor para exponer las cosas que le escriben algunos de sus seguidores.

Tula Rodríguez indignada por Andrés Wiese. Foto: Instagram

“A mí me ha pasado que de manera interna me pasan fotos y me dicen 'Tula, por favor hazme famosa, dónde hago un casting”, contó Tula Rodríguez.

Así también, evidenció a algunas personas que se exceden de la confianza para enviarle mensajes subidos de tono. “Hay caballeros irrespetuosos que incluso me dicen ‘yo te amo, ahora que tu esposo está mal yo te puedo ayudar’”, reveló la presentadora del programa.

“Cosas que realmente son muy fuertes y tenemos que tener las cosas claras, estamos expuestos, hay que respetarnos", agregó de forma tajante.

Tula Rodríguez sobre Andrés Wiese

En otro momento, Tula Rodríguez tuvo fuertes palabras contra Andrés Wiese. "Si hemos actuado bien las cosas buenas vendrán. Si hemos actuado mal, si se corrobora, que caiga todo el peso de la ley”, sostuvo.

“No se puede permitir que nadie pase la linea delgada [...] Cuando una persona siente que está siendo invadida o acosada, hay derecho de decirlo”, señaló.

