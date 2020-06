El vocalista de la banda Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció a los 53 años luego de batallar por cinco años contra un cáncer de colón que terminó por arrebatarle la vida. En los últimos años de su carrera como músico, puso en primer plano a su hija Sara. Sin embargo, tras dos años de haber anunciado su retiro de la música (2018), el cantante reapareció hace poco tiempo con ‘Eso que tú me das’, tema en el que su primogénita tuvo participación.

Con el cabello recogido y escondida bajo un antifaz negro de estilo valenciano, la adolescente de 16 años hizo una breve aparición en el videoclip lanzado el último 22 de mayo. Pese a que a la escena dura un segundo, y pocos se percataron de su aparición, Sara deslumbra en un baile mientras sonríe con su padre.

En octubre de 2018, feliz con la decisión de retirarse de la música por completo, Pau Donés explicaba que se había perdido la infancia de Sara. “El año que nació estuve dos meses en casa. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella”, decía el cantante de Jarabe de Palo en esa época. El cáncer de colón se terminó por convertir en el motivo perfecto para recuperar el tiempo con su hija debido al descuido producto del trabajo, las grabaciones y las giras.

“Yo soy músico. A mí me gustaría decir ‘me piro’ y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente”, explicó el cantante al momento de su retiro en 2018.

En esa misma oportunidad, Pau Donés contaba que no quería perderse la adolescencia de Sara y que había logrado entender que ella se convirtió en el precio más alto que pagó en su vida por la música.

Cabe recordar que en 2018 el cantante sufrió una recaída del cáncer de colón que se pensó había superado en 2015, por lo que se tuvo que someter nuevamente a un tratamiento de quimioterapia. A través de redes sociales, Pau Donés se mantuvo muy activo y compartiendo con sus seguidores su positivismo mientras continuaba trabajando, hasta que realizó un alto hasta 2020 cuando lanzó ‘Eso que tú me das’.

“Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida, por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena, gracias a ti seguí, remando contra la marea”, dice la canción que Pau Donés le dedicó a su hija Sara, la cual se logró convertir en el último single de Jarabe de Palo, grupo con el que conoció la fama.

Pau Donés y la canción que dedicó a médicos

Desde que inició su tratamiento contra el cáncer, el líder y cantante de Jarabe de palo desarrolló una profunda admiración por el personal médico, a quienes dedicó una canción.

Las letras del single resaltan la labor de los médicos, enfermeras y asistentes que luchan día a día para combatir la COVID-19. "Los ángeles no tienen alas, ni lazos, ni rizos dorados, los ángeles visten de blanco, que esta mañana los he visto en el hospital”, canta Pau Donés en “Los ángeles visten de blanco”.

