Rodrigo Gonzáles sobre Andrés Wiesse tras denuncia de Mayra Couto: “Ricolás, al descubierto estás”

Rodrigo González compartió un peculiar comentario en Instagram luego de que Mayra Couto acusara a Andrés Wiese de acosarla sexualmente cuando ambos trabajaban en la recordada serie Al fondo hay sitio.

El popular ‘Peluchín’ estuvo en Magaly TV, la firme comentando el caso de una menor de edad que reveló que el actor le envió fotos y videos íntimos, sin imaginar que minutos más tarde la actriz que interpretó a ‘Grace’ haría fuertes declaraciones sobre el trato que le habría dado su excompañero en la ficción.

Mayra Couto y Andrés Wiese

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido que me rozabas. No estoy loca, tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces", fue solo una parte de los mensajes privados que Mayra Couto le envió al popular ‘Ricolás’ en abril pasado y que ahora decidió hacer públicos.

Al ver las palabras que la artista le mandó a Andrés Wiese justo después de que este expresara su molestia por los comentarios subidos de tono que recibía de sus fans en Instagram, Rodrigo González las compartió en la misma red social junto al mensaje “Mayra Couto revela lo que vivió con Andrés Wiese. Ricolás, al descubierto estás”.

¿Qué dijo Efraín Aguilar sobre la denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese?

Efraín Aguilar envió un comunicado oficial tras la denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese para dar a conocer su posición frente a este polémico tema.

“Durante esos ocho años, puedo afirmar, nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor André Wiese. La señorita Mayra Couto a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, actriz del programa, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y en ninguna de ellas, insinuó o mencionó al señor Andrés Wiese. Pienso que hay que ser muy respetuoso de las honras ajenas y que hay que tener mucho cuidado en mancillarlas. No sé dónde leí lo siguiente: ‘No hagas periodismo, si no es para enaltecerlo’”, señaló en parte de la misiva el recordado productor de Al fondo hay sitio.

