Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, falleció hoy, 9 de junio de 2020, a los 53 años en Barcelona, España. El cantante no pudo vencer el cáncer de colón que lo afectaba desde el 2015, así lo hicieron saber sus familiares. Sus éxitos dejan una huella imborrable en sus seguidores, que será difícil superar.

Entre sus éxitos está “Bonito”, “Depende”, “El lado oscuro”, “Agua”, entre otros hits que marcaron la carrera de Pau y de Jarabe de Palo, allá por los años 90 e inicios del nuevo siglo. Sin embargo, hubo una canción que marcó un antes y un después en su carrera y en su vida. Nos referimos a “La Flaca”, una historia de amor que él mismo vivió y que dejó grabado en una obra maestra.

Historia de “La Flaca”: la versión de Pau Donés

Según la versión del cantante, la historia de “La flaca” nació en un viaje que realizó Jarabe de Palo a La Habana en 1995 para grabar un videoclip de “El lado oscuro”, otra de las piezas musicales del grupo incluida en el álbum debut, titulado también “La flaca”. En su estadía por Cuba, el cantante español conoció a Alsoris Guzmán, la joven que inspiró la canción emblemática del grupo.

Pau cuenta que el grupo conoció a Alsoris en una discoteca cubana llamada La Tasca, luego de varias conversaciones, el grupo le propuso ser la protagonista del videoclip de “El lado oscuro”, y ella aceptó. Inmediatamente se instaló en el hotel en donde descansaban la agrupación.

La cercanía entre ambos aumentó luego de varias salidas que tuvieron con Alsoris durante esos días. Así, el cantautor cayó profundamente enamorado de la modelo. Según su versión, la noche antes de volver a España salieron a celebrar, y, de regreso en la habitación, Donés le confesó que no podía abandonar Cuba sin acostarse con ella, a lo que Alsoris contestó con un abrazo y lo dejó dormir en su cama.

Al despertar, el músico catalán escribió “en apenas 10 minutos” un poema inspirado por esa joven mujer, mientras ella todavía dormía, y la guardó en un sobre. Esa fue la letra de “La Flaca”.

En su libro “50 palos... y sigo soñando”, Pau Donés contó cómo escribió la letra de “La Flaca”: “Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel y, sentado en mi cama y mirando a la flaca dormida, escribí en apenas diez minutos una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana”.

Historia de La Flaca: la versión de Alsoris Guzmán Morales

La versión de Alsoris deja de lado los matices románticos de la historia de Pau, pero confirma el acercamiento que hubo entre ambos durante la estadía de Jarabe de Palo en Cuba.

Ella relató hace unos años a los medios españoles que, efectivamente, conoció al grupo en la discoteca La Tasca, donde ella trabaja. Señaló que ellos le propusieron ser protagonista de un videoclip y ella aceptó.

Según la modelo, que ahora reside en Italia, Donés y ella sí compartieron habitación, pero cada uno tenía su cama. Además, confirmó que él intentaba de enamorarla y reconoció que lo único que hubo con el artista fue un beso. "Me dijo que quería dormir conmigo, pero no pasó nada. Hubo un beso, un besito normal en un autobús, pero esencialmente no hubo nada entre nosotros”, relató Alsoris hace unos años.

“La flaca”: Significado

“La flaca” fue la canción que catapultó al estrellado a Jarabe de Palo y a su líder, Pau Donés. Fue lanzada en 1996, pero recién alcanzó su rotundo éxito al año siguiente. La banda sonora de miles de sus seguidores vendió más de 600.000 copias y fue disco de platino.

¿Quién es Alsoris Guzmán Morales?

Alsoris Guzmán, la inspiración de Pau Donés para escribir “La flaca”, vive actualmente en Milán, Italia. Tiene una pareja estable y un hijo de su anterior relación. Lleva una vida tranquila y muy apartada del foco mediático. Trabaja como camarera en una pizzeria y, algunas veces, también canta.

Ella ha intentando labrarse una carrera como cantante, pero no lo ha logrado con mucho éxito. Antes de trabajar en la pizzeria, tuvo un tiempo en que tenía conciertos y subía a los escenarios con llamativos trajes de lentejuelas; cantaba música cubana, como salsa.

Canción La Flaca –Jarabe de Palo

Letra de la canción La Flaca de Pau Donés

"En la vida conocí mujer igual a la flaca

Coral negro de la Habana, tremendísima mulata

Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa

Y en la cara dos soles que sin palabras hablan

Que sin palabras hablan

La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña

Y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca

Y bailar y bailar, y tomar y tomar

Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda

Pero ella nunca engorda

Por un beso de la flaca daría lo que fuera

Por un beso de ella, aunque solo uno fuera

Por un beso de la flaca daría lo que fuera

Por un beso de ella aunque solo uno fuera

Aunque solo uno fuera

Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción

Recordando las caricias que me brindó el primer día

Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito

Porque Dios..."