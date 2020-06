El fallecimiento del cantante y compositor Pau Donés, a causa del cáncer de colon que lo aquejaba desde hace cinco años, ha conmocionado al mundo de la música. Los artistas españoles han sido los primeros en lamentar el deceso del líder de Jarabe de Palo.

Algunos tuvieron colaboración con el artista, como es el caso de Alejandro Sanz, quien compartió por Instagram y Facebook un fragmento de la canción “La quiero a morir”, tras participar a dueto en el 2011 para el álbum “Y ahora que hacemos” que fue lanzado ese mismo año por la agrupación española.

Mientras que por Twitter, el cantautor madrileño, dejó un mensaje más personal sobre su amigo y compañero musical. “Pau, no sé que decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s.” Se puede leer en el mensaje posteado en la red de microblogging por parte del solista español.

Por su parte, Estopa publicó una foto muy noventera de Donés con la frase “Descansa kerido compañero”, añadiendo el hashtag #PauDones. Otros artistas como Antonio Orozco, Pablo Alboran, La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, Hombres G, Rosana, Mikel Erentxun, Melendi, entre otros, también han dicho adíos al vocalista y autor de éxitos como: “Depende” “Tiempo” y “La Flaca”.

Personalidades de la televisión española, programas de radio y partidos politicos han dedicado un mensaje en las redes sociales al artista nacido en Huesca hace 53 años.

Bajo la dirección de Pau Donés, Jarabe de Palo grabó más de 10 álbumes de estudio y cinco recopilatorios. Desde 1996 hasta la actualidad tuvieron colaboraciones con artistas de varios generos musicales como Celica Cruz, el rapero Vico-C, el italiano Jovanotti, Jorge Drexler y la vocalista de la banda The Pretenders, Chrissie Hynde.

