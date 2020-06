Magaly Medina defiende a bailarín que sufrió bullying: “Pobre mentalidad de los peruanos”

El bullying homofóbico que sufrió Bryan Gomez, profesor del ballet municipal, a través de una transmisión en vivo por las redes sociales, causó la indignación de la conductora de televisión Magaly Medina.

La presentadora de ATV expresó su rechazo a los fuertes comentarios que recibió el bailarín cubano de 21 años cuando daba unas clases de danza.

Durante su programa, Magaly Medina se solidarizó con el joven artista y arremetió contra los congresistas que desean cambiar los programas de entretenimiento por los de contenido sobre cultura.

“Yo me pregunto, hay un grupo de congresistas que dicen que los canales de televisión comercial deberíamos de poner programas culturales, y ¿para qué? Para que no nos vea nadie o para que nos insulten”, expresó la popular ‘Urraca’.

También se refirió al bajo rating que obtiene el programa de educación a distancia Aprendo en casa. “Ya tenemos el canal del estado que es su obligación poner programas culturales y nadie los ve. En las mañanas, a los alumnos de secundaria también les están dando programas bien elaborados, y ¿saben cuanto de rating tienen? 1 punto y medio. Ni siquiera los alumnos los ven”, aseguró.

Para Magaly Medina, la apreciación por el arte empieza en los colegios. “No quieren cultura, la danza no la saben apreciar, no le interesan las artes. A los señores congresistas populistas primero preocúpense por las escuelas para culturizar a nuestra gente y que no denigren a una persona”, agregó.

Luego, lanzó un duro calificativo contra los usuarios que se burlaron de profesor del ballet municipal. “Yo hubiera querido irme de este país, pero él estuvo tranquilo entendiendo la pobre mentalidad de nosotros los peruanos”, finalizó.

